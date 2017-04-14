Yüksekova'da Sağanak Yağış Tatili

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İlçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, meydana gelen su baskınları ve devam eden sağanak nedeniyle ilçede okulların yarına kadar tatil edildiğini duyurdu. (ÖO-MSA-Y) - HAKKARİ