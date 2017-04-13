Yüksekova'da Resim Sergisi

Yüksekova ilçesinde, polis ve Türk bayrağı temalı resim sergisi açıldı.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi gezen Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Sergiyle ilgili açıklama yapan Gazi Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni Derya Işık, sergide yer alan resimlerin 10 öğrenci tarafından uzun süren bir çalışmanın ardından yapıldığını söyledi.



Sergide 30 eserin yer aldığını anlatan Işık, resimlerde genellikle polis ve Türk bayrağını konu edindiklerini kaydetti.



Serginin açılışına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu ve kurum amirleri katıldı.