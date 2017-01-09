Yüksekova'da Proje Bilgilendirme Toplantısı

Yüksekova Kardelen Eğitim ve İstihdam Merkezi Derneği ile Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca ortak hazırlanan "Berivanın Umudu" Projesi'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen projenin bilgilendirme toplantısında konuşan Dernek Başkanı Cebrail İrinç, projenin 2 bin 200 proje içinde başarılı olan ilk 144 proje arasına girerek hibe almaya hak kazandığını belirtti.



Projenin amacının dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu veya istihdam edilebilirliğinin artırılması ve iş gücü piyasasına erişimlerin kolaylaştırması olduğunu anlatan İrinç, şöyle konuştu:



"Derneğimiz yoksulluk riski altında olan, ücretsiz aile işçisi konumunda bulunan ve kırsalda yaşayan 150 kadını hedef kitle seçti. Temel hedefimiz kadın emeğine katma değer sağlamak, kırsalda yaşayan kadınlarımızın hane gelirlerini artırmaktır. Bu amaçla kırsalda yaşayan 150 kadınımıza mesleki becerilerini artıracak eğitimler verilecek. Ayrıca pazar ekonomisi, ürün pazarlaması, kadın kooperatifinin kurulması, girişimcilik ve benzeri alanlarda da eğitimler verilecektir."



Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin de projenin Yüksekova için önemli olduğunu vurguladı.



Projenin başarılı olacağını bildiren Tekin, "Proje kapsamında mesleki eğitim gören kadınlar, gelir elde edici düzeyde kendi işlerini kurabilecek ve iş sahibi olabilecek. Bu tür projelerin özellikle bölgede yürütülmesi zordur. Bu anlamda proje ekibini kutluyorum. Oda olarak projeye her anlamda destek olacağız." diye konuştu.



Toplantı, kokteyl ve müzik dinletisiyle sona erdi.