Yüksekova'da "Maskeliler" Adlı Tiyatro Sahnelendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "Maskeliler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin girişimleriyle Van'dan gelen tiyatro ekibi tarafından kültür merkezinin konferans salonunda sahnelenen oyun ilgi gördü.



İsrail kuşatması sürecinde Filistinli üç erkek kardeşin hesaplaşmasını konu alan tiyatro oyunu beğeni topladı.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Ferzende Göç, yaptığı açıklamada, bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini söyledi.



Amaçlarının ilçedeki sosyal, kültürel etkinlikleri artırmak olduğunu aktaran Göç, "Vatandaşlarımız etkinliklere ilgi gösteriyor. Elimizden geldiğince girişimlerde bulunuyoruz. Sadece tiyatro etkinliği değil, burada çeşitli alanlarda kurs gören öğrencilerimiz de var. İnsanlar için faydalı olmak bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.