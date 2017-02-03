Yüksekova'da Kurulan Trafo Merkezi Açılıyor

Yüksekova'da enerji sorununu çözmek için Türkiye Elektrik İletişim A.Ş (TEİAŞ) tarafından kurulan trafo merkezinin önümüzdeki hafta faaliyete gireceği bildirildi.



Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, trafo merkezinin yapımın yaklaşık iki yıl sürdüğünü söyledi.



7 Şubat'ta trafo merkezinin faaliyete geçeceğini ifade eden Özdemir, "Salı sabahı itibariyle herkesin regülatörünü devre dışı bırakarak normal şebeke konumunda enerji sağlasın. Aksi taktirde yüksek voltajdan dolayı elektrikli cihazlar risk altına girer. Umuyorum vatandaşlarımız bundan sonra daha sağlıklı, kesintisiz ve tam voltajında bir enerji alacaklardır. Halkımızdan da bu hizmete karşı daha duyarlı ve tasarruflu enerji kullanmalarını talep ediyoruz." dedi.