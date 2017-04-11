Yüksekova'da Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı da Kaldırıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl başlatılan ve bir süredir kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.



Konu ile ilgili Hakkari Valililği'nden yapılan açıklamada,"İlimiz Yüksekova İlçesi mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon sona ermiş olup; 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren tamamen kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz"denildi.



ŞEHİT RAMAZAN GÜLLE OPERASYONU



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, barikat ve hendeklerin kapatılması, patlayıcıların imha edilmesi için 13 Mart 2016'da 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle' operasyonu kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Operasyonların tamamlanmasının ardından sokağa çıkma yasağı; 30 Mayıs 2016'dan itibaren, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyordu. - Hakkari