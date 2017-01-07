Yüksekova'da 'Kayaklık Kuşu' Yarışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'Kayaklık Kuşu' Yarışması düzenlendi.



Dünya Balkan yarışlarında Türkiye'yi temsil eden ve sayısız kayakçının yetiştiği Yüksekova'da, 'Kayaklık Kuşu Kuzey Disiplini' Yarışması düzenlendi. Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan Güçlü Köyü yakınlarında düzenlenen yarışmada sporcular il birinciliği için yarıştı. 60 öğrencinin katıldığı ve eksi 20 derecede yapılan yarışmada, aşırı soğuklardan etkilenen birçok öğrenci, kar motoru ile 112'ye ulaştırıldı.



Dünyada ve Türkiye'de kayak sporlarında dereceye giren Yüksekovalı kayakçılar, kendilerine ait bir kayak pistinin olmasını istedi.



Dünyanın en zor beş sporundan birini yaptıklarını belirten Antrenör Rojbin Ören, "Kayaklık Kuşu Kuzey Disiplini, dünyanın en zor beş sporlarından biridir. Bizim 16'ya yakın milli sporcumuz var. Bu imkanlarda bu sporcuları yetiştirmek, bizim için onur vericidir. İmkanlarımız çok kısıtlı, malzemelerimiz eksik. Kendi pistimizi bile kendimiz açmak sorunda kalıyoruz. Buna rağmen Türkiye'de iyi dereceler alıyoruz" dedi.



7 yıldır kayak sporu yaptığını ifade eden Mervan Mert isimli sporcu ise, "Soğuk havada antrenmanlara çıktığımızda, üzerimize giyecek doğru dürüst malzememiz yok. Birçok arkadaşımız normal kıyafetleriyle antrenmanlara katılıyor. Yüksekova'da kayak merkezi olmadığı halde, Türkiye'de dereceye giren 15 sporcumuz var. Birçok arkadaşımız da maddi imkansızlıklar nedeniyle kayağı bıraktı. Biz burada kayak merkezinin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan aşırı soğuktan etkilenen bazı sporcular ise kar motoru ile yaklaşık bin 500 metre uzaklıkta bulunan 112 acil servis ambulansına götürüldü.



Yarışma, dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesi ile sona erdi. - HAKKARİ