Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.



Ekipler, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kandilli köyü yolunu 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açtı.



Yolların açılmasından dolayı mutluluklarını dile getiren köy sakinlerinden Cahit Daşdelen, yollarının kar nedeniyle sık sık kapandığını söyledi.



Yoğun çalışmalar sonucu köy yolunun yeniden açıldığını ifade eden Daşdelen, ekiplere teşekkür etti.



İlçede belediye ekipleri de mahallelerde ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için yol genişletme çalışması yaptı.