Yüksekova'da 'Kardan Araba' Ilgi Görüyor

- İş yeri önünde yapılan arabadan görüntü

Esnaf Turgut Esener'in arabayı tamamlamaya çalışması

Kardan arabaya ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklardan detay

Tugut Esener'in açıklaması YÜKSEKOVA - Üç gündür kar yağışının etkili olduğu Yüksekova ilçesinde, esnafın iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarından yaptığı araba ilgi görüyor.