- İş yeri önünde yapılan arabadan görüntü
Esnaf Turgut Esener'in arabayı tamamlamaya çalışması
Kardan arabaya ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklardan detay
Tugut Esener'in açıklaması YÜKSEKOVA - Üç gündür kar yağışının etkili olduğu Yüksekova ilçesinde, esnafın iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarından yaptığı araba ilgi görüyor.
Yüksekova'da "Kardan Araba" Ilgi Görüyor
- İş yeri önünde yapılan arabadan görüntü Esnaf Turgut Esener'in arabayı tamamlamaya çalışması Kardan arabaya ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklardan detay Tugut Esener'in açıklaması YÜKSEKOVA - Üç gündür kar yağışının etkili olduğu Yüksekova ilçesinde, esnafın iş yerlerinin önünde biriken...
- İş yeri önünde yapılan arabadan görüntü