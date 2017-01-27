Yüksekova'da Kar Yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Yağış nedeniyle Yüksekova'nın bazı mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi. İlçe sakinleri ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok vatandaş ve esnaf ise ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Karayolları 117. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülere hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.



İlçede kapanan 6 mezra yolunun ulaşıma açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ