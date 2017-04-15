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Yüksekova'da Jandarma Karakolunda Yangın
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Yüksekova'da Jandarma Karakolunda Yangın

Yüksekova karakolunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, çıkan dumandan etkilenen 14 asker de hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova'da Jandarma Karakolunda Yangın

Yüksekova karakolunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, çıkan dumandan etkilenen 14 asker de hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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Yüksekova, Jandarma, Hastane, Yangın