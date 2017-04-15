Yüksekova'da Jandarma Karakolunda Yangın
Yüksekova karakolunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, çıkan dumandan etkilenen 14 asker de hastaneye kaldırıldı.
-
Bakan'dan 'Geçmediğim köprünün parasını ödüyorum' eleştirilerine yanıt
-
50 bin dolarlık kümes! Renkli yumurtlayan tavuklar el yakıyor
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
14 yaşındaki çocuk, karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı
-
Referandum kararını açıkladı
-
Ünlü sunucunun derin yırtmacından iç çamaşırı gözüktü
-
Türkiye yarın sandığa gidiyor! Oy verirken bunlara dikkat edin