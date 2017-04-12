Yüksekova'da İçme Suyu Şebekesi Yenileniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başlandı.



İller Bankasınca 6 Ocak'ta ihalesi yapılan içme suyu şebekesinin yenilenmesi projesinde kullanılacak çelik borular, yüklenici firma ekiplerince ilçeye getirildi.



Ekipler, farklı mahallelere indirilen boruların döşenmesi için iş makineleriyle Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen noktalarda kazı çalışması yaptı.



3 terfi merkezi, kaptaj odası, toplama deposu, 28 debi ölçüm odası, 20 tahliye, 16 vantuz, 2 branşman odası, 2 bakiye klor odası ve su deposunun yer aldığı projenin bir yılda bitirilmesi hedefleniyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin imarı için hazırlanan bazı projelerin tamamlandığını, bazı projelerin de tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.



Terör mağdurları için yapılacak konutların çalışmalarına geçen ay başlandığını anımsatan Kaşıkçı, "Temiz şekliyle, herkesin gönül rahatlığıyla içebileceği su çalışmasının kazmasını da vurduk. İlçemize, Yüksekovalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Kaşıkçı, önümüzdeki haftalarda kanalizasyon sistemi için de çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.



Yeşildere Mahallesi sakinlerinden Münir Çağan da uzun yıllardır ilçede alt yapı çalışmalarını beklediklerini vurgulayarak, "Kaç senedir sularımız sabahleyin yarım saat, bir saat akıyordu. Allah yetkililerden razı olsun. Bundan sonra daha güzel olur. Çalışmalara da başladılar. İnşallah bundan sonra sularımız devamlı akar biz de rahat ederiz." diye konuştu.