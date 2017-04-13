Yüksekova'da Içme Suyu Projesinin Açılışı Yapıldı
- Çalışmaların yapıldığı yerde yapılan açılış töreni Kurdele kesiminden detay Kaymakam Kaşıkçı'nın açıklamaları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığı yerde, kurban kesildi.
- Çalışmaların yapıldığı yerde yapılan açılış töreni
Kurdele kesiminden detay
Kaymakam Kaşıkçı'nın açıklamaları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığı yerde, kurban kesildi.