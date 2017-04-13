Yüksekova'da Içme Suyu Projesinin Açılışı Yapıldı

- Çalışmaların yapıldığı yerde yapılan açılış töreni Kurdele kesiminden detay Kaymakam Kaşıkçı'nın açıklamaları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığı yerde, kurban kesildi.

Yüksekova'da Içme Suyu Projesinin Açılışı Yapıldı

- Çalışmaların yapıldığı yerde yapılan açılış töreni
Kurdele kesiminden detay
Kaymakam Kaşıkçı'nın açıklamaları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığı yerde, kurban kesildi.

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Yüksekova, Hakkari