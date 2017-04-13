Yüksekova'da İçme Suyu Projesinin Açılışı Yapıldı

Yüksekova ilçesinde, içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmaları başladı.



İller Bankasınca 6 Ocak'ta ihalesi yapılan içme suyu şebekesinin yenilenmesi projesi kapsamında kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşildere Mahallesi'nde, tören düzenlendi.



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'da her şeyin hayal olduğu bir dönemden, bütün hayallerin gerçekleştiği bir döneme girdiklerini söyledi.



İlçede çalışma sezonuna hızlı başladıklarını aktaran Kaşıkçı, "Artık sorun olarak gördüğümüz her şey yeniden değişim yeniden dönüşmekte. Su firmamız, tüm boru üretimlerini tamamladı ve kazmayı vurdu. Ana şebekemizin hattının döşenmesi start aldı. Artık su Yüksekova için içilebilir bir su olacak. Artık musluklardan kirli, insan sağlığını tehlikeye atan değil, tertemiz bir su akacak." dedi.



Kaşıkçı, Yüksekova'da insanlara en iyi hizmeti sunma çabasında olduklarını belirterek, "Bu güzel başlangıçları, önümüzdeki dönemde de diğer hizmetlerin kurbanlarını kesmeye, kurdelelerini kesmeye alışacağız. O startları da önümüzdeki günlerde vereceğiz. İnşallah bu hizmet dönemini en iyi şekliyle Yüksekova'da yaşayacağız. Herkese hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kazı çalışmasının yapıldığı alanda kurban kesildi.



Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, Mahalle muhtarları, yüklenici firma yetkilileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.