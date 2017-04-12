Yüksekova'da İçme Suyu Çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde içme suyu ihalesini alan yetkili firma, kazı işlemlerini başlattı.



Binlerce konutun yapımı için çalışmaların sürdüğü Yüksekova'da, altyapı çalışmaları da başlatıldı. Yeşildere Mahallesinde başlayan içme suyu kazı işlemlerini takip eden Yüksekova Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Bilindiği üzere Yüksekova'da artık şeytan taşlama dönemi değil hizmet dönemi başlamıştır. Bu hizmet döneminde biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın iştirakiyle konutlar için temel atma töreni yaptık. Su ve kanalizasyonla ilgili bütün yer tespit işlemleri yapılmıştır. Bugün itibariyle başladık. Su borularımız geldi. Müteahhidimiz de bugün ilk kazmaya vurdu. Herkesin evindeki musluğundan temiz bir şekilde içebileceği bir suya kavuşturacağız ilçemizi. İlçemize, Yüksekovalı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Su başladı, önümüzdeki haftalarda kanalizasyon, atık sular ve arıtma ile ilgili ilk kazma vurulacak. Yolla ilgili yine önümüzdeki süreçte çalışmalar başlayacaktır" dedi. - HAKKARİ