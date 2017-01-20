Yüksekova'da Hizmet Atağı

Yüksekova Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, bu yıl ilçenin su sorununu çözeceklerini ve 80 kilometre sıcak asfalt dökeceklerini bildirdi.



Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından, teröristlerin oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy ile İller Bankasından bir heyet, Yüksekova ilçesini ziyaret ederek Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir kafede düzenlenen programa katıldı.



Kaşıkçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yeni bir yapılanma içinde olduğunu söyledi. Tüm kurumların ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamak için yoğun çaba gösterdiğini anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:



"Bugün de kardeş belediyemiz olan Düzce Belediyesinden Başkan Yardımcımız ve heyeti geldi. Yüksekova'da belediyecilik anlamında neler yapabiliriz, onun görüşmesini yapıyoruz. Şu anda evimde çeşmeden bir bardak su içemiyorum. Bu bizim insanımıza yapılan bir hizmet değildir. Onun için İller Bankası ve DSİ bir proje başlattılar. Projede suyun ihalesi yapıldı. Dün sahadaydılar. Bugün de yine sahada olacaklar. Şu an kar olmazsa hemen su çalışmasına başlayacaktık."



"80 kilometre sıcak asfalt dökülecek"



Kaşıkçı, Yüksekova'nın hem kaynaktan hem de barajdan arıtılmış suya kavuşacağını ifade etti. Şu anda ilçeye 15 kuyudan su verildiğini anımsatan Kaşıkçı, şunları söyledi:



"Suyu doğrudan şebekelere veriyoruz. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. İnşallah bir aksama olmazsa 2017'de su işini bitireceğiz. Yine karayolları ihalesini yaptı. Yaklaşık 80 kilometre sıcak asfalt dökülecek. Yolu 8 metre ve üzerindeki tüm mahallelerimizin yolu sıcak asfalt olacak. 2017-2018'de farklı bir Yüksekova olacak. Farklı bir hizmet alanı olacak. Yüksekova'nın geleceği aydınlık olacak. Yeter ki bir insanımızın canına bir şey olmasın. Maddi olarak çözülecek her şey çözülür. ve çözeceğiz de. Bu insanımız hizmete layıktır."



Kaşıkçı, çamurun olmadığı, çocukların parklarda oynadığı, insanların sokaklarda rahat yürüdüğü bir ilçe yaratacaklarını dile getirdi.



Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Yenersoy ise proje hazırlamak, fikir alışverişinde bulunmak ve destek olmak amacıyla Yüksekova'ya geldiklerini ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.