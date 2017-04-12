Yüksekova'da 'Halk' Toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, halk toplantılarına devam ediyor.



Göreve başladığı günden itibaren her ay düzenli bir şekilde yapılan halk toplantısının bu sefer konukları ilçenin kanaat önderleri oldu. Yüksekova ilçesine 4 aydır atandığını belirten Kaymakam Kaşıkçı, "Yoğun bir çalışma temposuna girdik. Projelerin hazırlama aşamasında ve insanlarımızın zararlarının giderilme surecinde tamamında iç içe olduk" dedi.



Halkla düzenli bir şekilde bir araya geleceklerini ifade eden Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, "Biz insanlarımızı doğru bilgilendirelim istedik. Toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunulması ve insanımızın hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşlarımızın bir araya gelmelerini sağlamak. Amacımız; ilçemizin ve köylerimizin gelişimi adına yapılması gereken projeleri değerlendirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek etkin çözümler üretmektir" diye konuştu. - HAKKARİ