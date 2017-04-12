Yüksekova'da Halk Toplantıları Sürüyor

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı'nın halkla gerçekleştirdiği toplantılar devam ediyor.



Kaymakam Kaşıkçı, İpekyolu Caddesi'nde bulunan bir kafede sivil toplum kuruşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.



İlçedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaşıkçı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



Kaşıkçı, burada yaptığı açıklamada, göreve başladığı dört aylık süreçte yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.



Projelerin hazırlanma süreci ve vatandaşların zararının giderilmesi sürecinde halkla iç içe olduklarını aktaran Kaşıkçı, şunları kaydetti:



"Biz insanlarımızı doğru bilgilendirelim istedik. Köy ve mahalle muhtarlarımızla zaman zaman bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle zaman zaman bir araya geldik. Yapılan çalışmaları insanlarımıza anlatmak istedik. Yapılan çalışmalarda insanlarımızdan, kanaat önderlerimizden sahada ne gibi sorunlar var, ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar, onları doğrudan dinleyelim istedik."



Kaşıkçı, bu toplantıların devam edeceğini dile getirdi.