Yüksekova'da Gecikmiş Su Borcuna Ödeme Kolaylığı Getirildi

Yüksekova Belediye Meclisince, gecikmiş su borçlarından alınan cezanın yüzde 60'lık bölümüne, borcun 30 Nisan'a kadar yatırılması halinde af getirildiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların maddi imkansızlıklar nedeniyle su borçlarını ödeyemediklerinde, kanun gereği gecikme zammı uygulandığı ve borç miktarının yükseldiği belirtildi.



Bu durumun vatandaşın su borcunu ödemekte daha da zorluk yaşamasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bugüne kadar birikmiş su borcunu ödemeyen vatandaşlarımıza ödemede kolaylık sağlanması amacıyla Belediye Meclisimizin 27 Ocak 2017 tarihinde almış olduğu karar gereğince, anapara hariç uygulanmış gecikme zammının yüzde 60'lık kısmına bir defaya mahsus olarak af getirilmiştir. Uygulamaya 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren başlanacak olup 30 Nisan 2017 tarihinde sona erecektir. Belediye Meclisince alınan bu karar gereğince birikmiş su borcu olan saygıdeğer vatandaşlarımızın bir defaya mahsus alınan bu karara uyarak, borçlarını yatırmaları önemle duyurulur."