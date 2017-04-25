Yüksekova'da Bilgi Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler için Yüksekova ilçesinde ödül töreni düzenlendi.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Üstün, yarışmanın insanları, Allah'ın sevdiği insan modeline dönüştürmek amacıyla düzenlendiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan ise başarıya giden yolda aile içi iletişimin ve inanılması gereken bir amacın önemli olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.



Törene, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.