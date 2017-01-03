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Yüksekova'da Ambulansla Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

Yüksekova'da Ambulansla Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

Yüksekova ilçesinde tır ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yüksekova'da Ambulansla Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

Yüksekova ilçesinde tır ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yüksekova'dan Van'a hasta taşıyan plakaları açıklanmayan ambulans ile karşı yönden gelen tır, yoğun sis nedeniyle Akçalı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan hasta ve hasta yakını ile 3 sağlık personeli yaralandı.

Başka bir ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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