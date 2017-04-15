Yüksekova'da 14 Asker Dumandan Etkilendi
HAKKARI'nın Yüksekova İlçesi'nde, askerlerin kaldığı konteynerde elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın çıktı.
HAKKARI'nın Yüksekova İlçesi'nde, askerlerin kaldığı konteynerde elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 14 asker tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyündeki, Kamışlı Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin kaldığı konteynerde meydana geldi. İddiaya göre, konteynerde elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 14 asker Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumların iyi olduğu belirtildi. - Hakkari