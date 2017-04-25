Yüksekova'da 1 PKK'lı Yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda 1 PKK'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı.



Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan E.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensubunun İlimiz Yüksekova İlçesine geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 24.04.2017 günü İlimiz Yüksekova Esendere yolu üzerinde silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - Hakkari