Yüksekova CHP'li Vekillerden Yüksekova'da Referandum Çalışması

CHP'li vekillerden Yüksekova'da referandum çalışması



CHP'li Milletvekillerinden oluşan bir heyet referandum çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne gelerek vatandaşlarla görüştü.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Erbay Yüksekova İlçesi'ne geldi. CHP Hakkari ve ilçe başkanları tarafından karşılanan heyet, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Bir süre çarşı merkezinde dolaşan CHP'li heyet, daha sonra parti binasına geçti. Açıklamalarda bulunan CHP'li İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, milletvekilerinin bölgelere dağıldığını söyledi.



Bayır şöyle devam etti:



"İzmir, Ankara milletvekilleri olarak bugün Hakkari'deyiz. Allah'ın izni ile 16 Nisan'da bu ülkeyi hayırlara vesile edilecek sonuçlar çıkartmak için gayret ediyoruz. Biz bunun bir seçim olmadığını, bir rejim değişikliği olduğunu anlatıyoruz. Toplum da bunun farkında. Toplum da Cumhuriyet ile devam etmek istiyor. Vatandaşlar 'işimiz yok, aşımız yok bize işi verin, AŞ verin, fabrika kurun' diyor. Bütün halkın problemi ekmek kavgasıdır. Hakkari'deki işsizlik sorunu neyse İzmir'de de odur. Ülkeyi iyi yönetemediler o yüzden gençlerimiz



işsiz ve aşsız kaldı"