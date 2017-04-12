Yüksekova Belediyespor İlçede Coşkuyla Karşılandı

Hakkarispor'u deplasmanda 2-0 yenerek Bölgesel Amatör Ligi'e yükselen Yüksekova Belediyespor ilçede coşkuyla karşılandı.



Futbolcu ve yöneticilerin bulunduğu araç konvoyu Cengiz Topel Caddesi üzerinden kornalar çalarak belediye binası önüne geldi.



Taraftarlar davul, zurna ile karşıladıkları futbolcu ve yöneticilerle halay çekti.



Yüksekova Belediyespor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, futbolcuların yüreklerini sahaya koyduklarını ve bunun sonunda büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, şampiyonluğu ilçe halkına armağan ettiklerini söyledi.



Teknik Direktörü Ahmet Önver'de başarının gerçek kahramanlarının futbolcuların olduğunu dile girerek, "Bugün bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yüksekova'ya hayırlı olsun. İnşallah seneye daha güzel günler görürüz. Geçen sene Hakkarispor'a yenilmiştik. Ama bu sene geçtik bunun için mutluyuz."



Yüksekova halkının kendilerini çok güzel karşıladığını ifade eden takım kaptanı Menaf Kurt da, zorlu günlerden geçtiklerini ancak amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.