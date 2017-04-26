Yüksekokul Öğrencilerinden Engellilere Yardım

Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Halk Eğitim Merkezinde katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünleri satarak engellilere tekerlekli sandalye alacak.



Yüksekokul öğrencileri, Kavak Halk Eğitim Merkezinde katıldıkları kıl testere ile ahşap işleme kursunda yaptıkları ürünleri, Hükümet Konağı bahçesinde açtıkları stantta "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" Projesi kapsamında satışa sundu.



Öğrenciler, satıştan elde edecekleri gelirle maddi imkanı yetersiz engellilere tekerlekli sandalye almayı planlıyor.



Kaymakam Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri de standı gezerek yapılan ürünlerden aldı.



Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi üzerine açtıkları kursun 4 ay sürdüğünü, kursta tablo ve çeşitli ürünler yapıldığını söyledi.



Öğrencilerin örnek bir davranışta bulunarak yaptıkları ürünleri engelliler yararına satmak istediklerini belirten Tanrıöven, "Öğrencilerimiz ürünlerini satarak elde edecekleri geliri engelliler için tekerlekli sandalye alımında kullanacak. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum." dedi.