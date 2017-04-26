Yüksekokul Öğrencileri Çalışmalarını Sergiledi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, "Çocuk hakları ve koruma" dersi kapsamında yaptıkları çalışmaları sergiledi.



Belediye Kültür Merkezi'nde "Biz çocuklar konuşacağız büyükler dinleyecek" temasıyla ziyarete açılan sergide öğrencilerin yaptıkları çeşitli çalışmalar bulunuyor.



Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan, serginin çocuk ve gençlerde çocuk ihmali ve istismarı konularında farkındalık oluşturma, böyle bir olayla karşılaştıklarında doğru tutum ve davranış sergilemelerine katkı sağlama amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Kaymakam Yunus Emre Altıner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemalettin Şahin ile Doğan eşliğinde sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Sergi, 28 Nisan Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.