Yüksekdağ'a 1 Yıl Hapis Cezası
Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.
Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com
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