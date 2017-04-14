Yüksek Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Finale Yükseldi

Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 20. Liselerarası Müzik Yarışması bölge elemelerini geçerek finale gitmeye hak kazandı.



Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, bu yıl 20.'si yapılan Liselerarası Müzik Yarışması kapsamında İzmir'de yapılan elemelerde finale gitmeye hak kazandı. İstanbul'da 22 Nisan 2017'de yapılacak olan finalde, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi 34 okul arasında Aydın'ı temsil edecek. - AYDIN