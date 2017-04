Yüksek Teknoloji İhracatında "Eskişehir Farkı"

DENİZ AÇIK - Eskişehir, Türkiye'nin 2023 vizyonu yüzde 15'lik yüksek teknoloji ürünü ihracatı hedefine tüm illeri geride bırakıp, bugünden ulaşarak 350 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.



Türkiye'nin tek parça en büyük organize sanayi bölgesine sahip Eskişehir'de aralarında TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Türkiye Lokomotif Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) gibi kuruluşların bulunduğu 40 firma, istihdam ettiği 7 bin kişiyle yüksek teknoloji ürünü ihracatında söz sahibi olmak için mesai harcıyor.



Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in bozkırın ortasında bir sanayi vahası olduğunu belirterek, kentte cumhuriyetin başlangıcından beri sanayinin ilerlemesinde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.



Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Eskişehir'de demiryolu atölyeleri ve havacılık konusundaki bakım atölyelerinin devreye girdiğini ifade eden Özaydemir, şöyle konuştu:



"Şeker Fabrikasının makine atölyeleri faaliyete girince oradan ayrılanlar özel teşebbüste yatırım yaptı. Bunlar da kentteki sanayinin gelişmesini katkı sağladı. Eskişehir'de bulunan TEI havacılık sektöründe, TÜLOMSAŞ da raylı sistemlerde Türkiye'nin önde gelen işletmelerinden. Bu işletmelerle Eskişehir bu sektörlerde öne geçti. Eskişehir özellikle havacılık sektöründe çok güzel işler yapıyor. İleri teknoloji üreten firma sayısı yaklaşık 40'tır. İleri teknoloji üreten firmalarda çalışan sayısı yaklaşık 7 bin. Eskişehir sanayisinin 12 milyar dolar cirosu var. Bunun içinde 2,3 milyar dolarlık ihracat bulunuyor. Yüksek teknoloji ihracatımız da 350 milyon dolara ulaştı. Ciromuzun yüzde 25'ini ihraç ediyoruz. Bunun yüzde 15'ini yüksek teknoloji ürünleri oluşturuyor. Türkiye'nin 2023 yılındaki yüksek teknoloji ürünü ihracatındaki hedefi yüzde 15'ti. Biz bugünden yüzde 15'e ulaştık. 2023 yılında yüzde 25'lere ulaşmayı hedefliyoruz."



"Yüksek teknoloji ürünleri ihracatında ilk sıradayız"



Özaydemir, yüksek teknoloji ürünlerinin hassasiyet, eğitim, mükemmeliyet istediğine değinerek, Eskişehir'de söz konusu unsurların hepsinin bulunduğunu dile getirdi.



Kentteki Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) havacılık ve raylı sistemler üzerine önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özaydemir, şöyle devam etti:



"Kentte yüksek teknoloji ürünleri ortaya koyan ve yabancılara bile parmak ısırtan firmalar var. Milli uçak ve milli trende imzası bulunan Eskişehir, motor sanayinin de merkezi oluyor. 1985'ten bugüne kadar yüksek teknoloji ürünleri ihracatındaki payımız yüzde 15'e ulaştıysa bundan sonra daha sık adımlarla daha yüksek adımlar atarız. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı ise sadece yüzde 3,5 düzeyinde. Eskişehir bu ihracat oranıyla 81 il içinde açık ara ilk sırada yer alıyor. Bu bakımdan Eskişehir'in sürekli gelişen yüksek teknolojiye dayalı sanayi yapısı, bunun yanında her alanda hızla gelişen üniversite-sanayi iş birliği modeli de ülkemiz açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir."



Özaydemir, dünyada yüksek teknoloji ürünleri sektöründe daha hesaplı ve maliyeti düşük imalatların tercih edildiğini kaydederek, "Yüksek teknoloji ürünü kullanan havacılık sektörü ABD ve Avrupa'da bulunuyor. Eskişehir'in ihracatı da bu ülkelere yönelik. Üretimlerimiz çoğu savunma sanayinin tüketimine yöneliktir. Sivil uçaklara da parçalar yapan firmalarımız var." diye konuştu.