Yüksek Sosyete Final Bölümünde Neler Olacak?

Yüksek Sosyete 26. bölümüyle final yapıyor. 26. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Yüksek Sosyete'de neler olacak. Ait oldukları yeri arayan Kerem ve Cansu'nun hikayesi ile başladı Yüksek Sosyete... Karşılarına engeller ve sınavlar çıksa da birbirinden asla vazgeçmeyen iki aşığın hikayesi... Final bölümünde onlar ait olduğu yeri bulacak ama bunun için herkes kolay ikna olmayacak. Cansu ve Kerem aşkının en büyük engeli olan Süreyya, geçmişten gelen birinin kalbini aralamasıyla aşkın büyüsüne inanacak. Ece ve Mert aşkında sürpriz bir gelişme yaşanacak. Bedia ve Ece'yi bir acı, ortak noktada buluşturacak. Süreyya ve Levent aşkı içinse artık hiçbir engel kalmayacak... En sonunda ise aşk; zengin fakir ayrımı yapmadan, umudun olduğu bir aile sofrasında tüm kahramanlarımızı bir araya getirecek. Yüksek Sosyete 26. final bölümüyle bu akşam Star TV'de olacak.

YÜKSEK SOSYETE 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüksek Sosyete 26. bölümüyle final yapıyor. Yüksek Sosyete 25. bölümde Cansu ve Kerem, ailelerini karşılarına alıp aşklarının peşinden gitmeye karar verirler. Koran Ailesi onları ayırmak için planlar yaparken, Özkan Ailesi tamamen sırtını dönmüştür. Artık bu savaşta yalnızca ikisi vardır. Öte yandan Ece ve Mert arasındaki bütün sırlar ortaya çıkar. Ece, Bedia Hanım'la yüzleşmeye gider. Metin'in hamlesiyle ölümle burun buruna gelen Levent ve Süreyya içinse artık her şey çok daha nettir. Süreyya sonunda kalbinin sesini dinler.





