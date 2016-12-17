Yüksek Sosyete 25. bölüm Kerem ve Cansu aşklarının peşinden gidecek mi sorusunun cevabı haberimizde. Yüksek Sosyete 25. bölümde neler olacak? Yüksek Sosyete 25. bölümde Cansu ve Kerem, ailelerini karşılarına alıp aşklarının peşinden gitmeye karar verirler. Koran Ailesi onları ayırmak için planlar yaparken, Özkan Ailesi tamamen sırtını dönmüştür. Artık bu savaşta yalnızca ikisi vardır. Öte yandan Ece ve Mert arasındaki bütün sırlar ortaya çıkar. Ece, Bedia Hanım'la yüzleşmeye gider. Metin'in hamlesiyle ölümle burun buruna gelen Levent ve Süreyya içinse artık her şey çok daha nettir. Süreyya sonunda kalbinin sesini dinler. Yüksek Sosyete 25. bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak.

YÜKSEK SOSYETE 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüksek Sosyete bu akşam 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Peki Yüksek Sosyete 24. bölümünde neler olmuştu? Yüksek Sosyete 24. bölümde Kerem'in itirafı Cansu'yu darmadağın etse de aşkın gücü yollarını tekrar birleştirir. Ancak onları bekleyen son bir sınav daha vardır; Süreyya'nın iki aileyi karşı karşıya getirme planı. Bedia; sonunda ikna olduğu ameliyata girer ancak durumu hala çok risklidir. Mert, Ece'ye hiçbir şey anlatamaz. Ece, Mert'in bu durumundan şüphelenir ve iki aşık arasında bir hesaplaşma yaşanır. Süreyya, Levent'ten kaçmaya çalışır ama ona olan zaafı ikiliyi tekrar bir araya getirir. Ancak bu karşılaşmalar ne kadar masum olsa da onları adım adım izleyen biri vardır.







