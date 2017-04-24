Yüksek Seçim Kurulu (Ysk), CHP'nin "Referandum Sonuçlarını Danıştay'ın Kararından Sonra Açıklayın"...
IHAAW173725-GEN/24-04-2017 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin "Referandum sonuçlarını Danıştay’ın kararından sonra açıklayın" yönündeki talebini beklemeden halk oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacağını duyurdu.
IHAAW173725-GEN/24-04-2017
- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin "Referandum sonuçlarını Danıştay'ın kararından sonra açıklayın" yönündeki talebini beklemeden halk oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacağını duyurdu. 24.04.2017 17: 37: 25 TSI
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