Yüksek Sadakat ve konukları; Fuat Güner, Mirkelam, ve sürpriz isimler 13 Ocak'ta Garajistanbul 'da!



Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, garajistanbul sahnesinde, müzisyen dostları ile birlikte sahne alacak.



"Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer", "Kafile", "Haydi Gel İçelim", "Aşk Durdukça", "Ben Seni Arayamam" gibi hitleriyle tanınan, ülkenin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, en özel performanslarından biriyle rockseverlerle buluşuyor. Yaşama dair birçok konuyu, daha önce kimsenin söylemediği gibi söyleyen, vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen grup; müziğinde rock'ın farklı dönem ve alt türlerine ait unsurları, Türk coğrafyasına mal olmuş müzikal motiflerle birleştirdi ve bunu yaparken rock'ın enerjisini kaybetmemeye özen gösterdi.



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