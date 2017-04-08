Yüksek Sadakat

Yüksek Sadakat, 8 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde.

Yüksek Sadakat

Yüksek Sadakat, 8 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde...

"Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer", "Kafile", "Haydi Gel İçelim", "Aşk Durdukça", "Ben Seni Arayamam" gibi hitleriyle tanınan, ülkenin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, en özel bir performanslarından biriyle rockseverlerle buluşuyor.

Yaşama dair birçok konuyu daha önce kimsenin söylemediği gibi söyleyen, vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen grup; müziğinde rock'ın farklı dönem ve alt türlerine ait unsurları, Türk coğrafyasına mal olmuş müzikal motiflerle birleştirdi ve bunu yaparken rock'ın enerjisini kaybetmemeye özen gösterdi.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Sanat Performance

Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim

Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Yüksek Sadakat

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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