Yüksek Sadakat, 8 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde...



"Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer", "Kafile", "Haydi Gel İçelim", "Aşk Durdukça", "Ben Seni Arayamam" gibi hitleriyle tanınan, ülkenin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, en özel bir performanslarından biriyle rockseverlerle buluşuyor.



Yaşama dair birçok konuyu daha önce kimsenin söylemediği gibi söyleyen, vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen grup; müziğinde rock'ın farklı dönem ve alt türlerine ait unsurları, Türk coğrafyasına mal olmuş müzikal motiflerle birleştirdi ve bunu yaparken rock'ın enerjisini kaybetmemeye özen gösterdi.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Sanat Performance



Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Yüksek Sadakat



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır