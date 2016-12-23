Antalya'nın Kemer ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.



Kemer Gedelme, Ovacık ve Beycik Yaylaları'na yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı yollarda trafiğin kapanmasına neden oldu. Yaylalara yağan kar kalınlığı yer yer 30 santimetre kalınlığa ulaştı.



Kemer'deki vatandaşlar, merkezden yaklaşık 15 dakikada uzaktaki kar yağışının olduğu bölgelere akın etti. Bazı vatandaşlar, kar yağışını izledi, cep telefonu ile fotoğraf çektirdi. Bazılar da kar topu oynadı.



İlk defa kar gören bazı çocuklar ise karın üstüne yatarak karın keyfini çıkardı.



Annesi ve yeğeni ile kar topu oynamaya gelen Salim Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 senedir ilçe merkezine bu kadar yakında kar yağışı görmediklerini belirterek, bu fırsatı kaçırmamak için kar topu oynamaya geldiklerini söyledi.



Kar keyfi yaşadıklarını ifade eden Uysal, bu havalarda evsiz insanlara ve nöbet tutan Türk askerine Allah'tan yardım temennisinde bulundu.



Göynük Mahallesi'nden ailesiyle kar görmeye gelen Fatma Gürsoy ise çocuklarıyla eğlenmeye geldiklerini kaydetti.



Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın yarın akşama kadar devam edeceğini bildirdi.