Yüksek Hızlı Tren Hattında Kablo Hırsızlığı

Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından topraklama kablosunun çalındığı bildirildi.



Güvenlik güçleri, Boyacıoğlu Mahallesinde bulunan YHT hattının besleme ünitesinde enerji kesintisinin olduğu yönünde ihbar aldı.



Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede, kesintinin 150 metre topraklama kablosunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmasından kaynaklandığını belirledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.