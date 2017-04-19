Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yüksek Enflasyon İçin Yeni Hamle
Ara
BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yüksek Enflasyon İçin Yeni Hamle

Bakanlık uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ithalat önlemleri kapsamında kuru fasulye ile kırmızı biberin fiyatının da içerisinde yer aldığı ithalat rejimi kararnamesini imzaya açtı.

Yüksek Enflasyon İçin Yeni Hamle

Bakanlık uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ithalat önlemleri kapsamında kuru fasulye ile kırmızı biberin fiyatının da içerisinde yer aldığı ithalat rejimi kararnamesini imzaya açtı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Enflasyon, Fi, Bakan