Yüksek Enflasyon İçin Yeni Hamle
Bakanlık uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ithalat önlemleri kapsamında kuru fasulye ile kırmızı biberin fiyatının da içerisinde yer aldığı ithalat rejimi kararnamesini imzaya açtı.
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Binalara yeşil sertifika geliyor
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Twitter'ı ayağa kaldıran Taksim'deki taşlar için İBB harekete geçti