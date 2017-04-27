Yüksek Bütçeler Yeşil Sahada Başarı Getirmedi"

KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 takımın saha dışı performansını incelediği araştırmasında yüksek bütçelerin aynı oranda başarıyı getirmediğini bildirdi.



KPMG'den yapılan açıklamaya KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin fotoğrafını çekti.



"Kupa 1" olarak bilinen Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takımın ekonomik performansını ölçen KPMG Football Benchmark ekibi ilginç sonuçlara ulaştı. Araştırmada takımların yaptıkları harcamaların, yeşil sahaya birebir olarak yansımadığı net bir şekilde ortaya çıktı.



Sekiz takımın kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nden Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid ve Monaco bir üst tura adını yazdırdı. Real Madrid, 619 milyon avroluk geliri ile zirvede yer aldı. Geri kalan üç takımın tüm gelirleri toplandığında ise 647 milyon avro olduğu görüldü. Barcelona 616 milyon avroluk ve Bayern Münih 592 milyon avroluk büyük gelirlere sahip olan takımlar ise bütçelerini performansa yansıtamadı.



Araştırmaya göre Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden olan Barcelona, futbolcularına yıllık 372 milyon avro harcadı. Bayern Münih ise 260 milyon avro maaş bütçesi ile Avrupa'nın en çok harcama yapan takımlarından biri oldu. Ancak bu iki takım Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Futbol takımına yılda 137 milyon avro harcayan Atletico Madrid ile 82 milyon avro maaş bütçeli Monaco ise Devler Ligi'nin son 4 takımı arasında bulunuyor.



Barcelona ve Bayern Münih karda, Monaco başarıda önde



Gelir-gider tablosuna bakıldığında da zirvede Real Madrid bulunuyor. Beyaz Şimşekler, 2013-14 ve 2015-16 sezonları arasında 110,8 milyon avro kar elde etti. Atletico Madrid 18,7 milyon avro, Monaco 1,2 milyon avro kar sağlarken, Juventus ise 300 bin avro zarar etti. Barcelona 85 milyon avro ve Bayern Münih ise 73,4 milyon avro kar elde etmesine rağmen çeyrek finalden ileriye adım atamadı.



Oyuncu alım-satımında son 3 sezonda Atletico Madrid sadece 2 milyon avro eksiye düştü. Monaco 2 milyon avro kar etti. Diğer yarı finalistler Juventus 92 milyon avro, Real Madrid 165 milyon avro harcadı.



İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Leicester'in bu başarısı ekonomik gerçekliği de yerle bir etti. Leicester'ın maaş harcaması Premier Lig'deki rakipleri Manchester City'den yüzde 32, Manchester United'tan da yüzde 66 daha küçüktü olduğu görüldü.