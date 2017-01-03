Yukon Veterineri 3. sezonu ile Nat Geo People'da

Kanada'nın kuzeyinde yer alan Yukon bölgesinin az sayıdaki büyük hayvan veterinerlerinden biri olan Dr. Michelle Oakley'in meslek hikayeleri Yukon Veterineri 3. Sezonu ile 4 Ocak Çarşamba günü, 20.00'de Nat Geo People'da ekranlarına geliyor.

Michelle, bu güne kadar pek çok şey gördü, fakat bu sezon kariyerinin en zorlu anlarına tanıklık edeceğiz. Ayıları traktörle taşımaktan, atları helikopterlere bindirmeye vahşi bizonları yakalamaya kadar pek çok olağanüstü hamle yine hayvanları kurtarmak için kullanılacak. Fakat bu zorlu anlar sonrasında Miclelle'nin de bir doktora ihtiyacı olabilir.

Yukon Veterineri, 3. sezonu ile 4 Ocak'tan itibaren her Çarşamba, 20.00'de Nat Geo People'da.