Yukatel Denizlispor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
Denizlispor ligin 41. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Peki Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Yukatel Denizlispor - Galatasaraycanlı anlatım, canlı takip izle! Yukatel Denizlispor - Galatasaraymaç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı 0-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz tamamlanmadı. Maç bitiminde özeti aktif olacaktır.
Maç 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuca göre Galatasaray puanını 81'e yükseltti.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Galatasaray deplasmanda 2-0 önde. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Atılan goller aşağıdaki gibidir:
Maç 4-1 tamamlandı.
Denizlispor'un golleri:
- 62. dakika : Recep Niyaz
Galatasaray'ın golleri:
- 22. dakika : Halil Dervişoğlu
- 35. dakika : Ryan Babel
- 86. dakika : Mostafa Mohamed
- 89. dakika : Mostafa Mohamed
YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 11 Mayıs Salı saat 20:30 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
ÖZGÜR ERTEM(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
YASİN KOL(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)
AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)
UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)
CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)
BİLAL SATICI(Temsilci)