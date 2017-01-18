Yukarıdağdere Mahallesine Yeni Su Deposu Yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesinde yeni su deposu inşa etti.





Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mevcut içme suyu deposunun 40 yıl önce yapıldığı Yukarıdağdere Mahallesinde, deponun ihtiyaçları karşılamaması üzerine 300 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıldığı bildirildi.





Öte yandan, Mahallede 1 sondaj kuyusu ile 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı döşendiği belirtildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, "Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak" düşüncesiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.



Kent genelinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Zolan, "Yukarıdağdere Mahallesinde kısa zamanda tamamlanan altyapı çalışmalarının sonunda vatandaşlarımız modern standartlarda içme suyuna kavuştu." ifadelerini kullandı.