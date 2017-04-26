Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, çocukların nasihatten çok iyi bir eğitime ihtiyaçları olduğunu belirterek, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için Yukarı Kızılca Mahallesinde ilçenin üçüncü bilgi evini hizmete açtıklarını söyledi.



Kemalpaşa Belediyesi tarafından mahallelerde yapılması planlanan beş bilgi evinden üçüncüsü olan Yukarı Kızılca Bilgievi hizmete açıldı. Kemalpaşa Belediyesi ilçeye bağlı olan Örnekköy, Bağyurdu, Armutlu, Yukarı Kızılca ve Ulucak Mahallelerine bilgi evi yapmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Örnekköy Fırat Yılmaz Çakıroğlu Bilgievi ve Ulucak Bilgievi hizmete açılırken, planlanan beş bilgi evinden biri olan Yukarı Kızılca Bilgievi de hizmete açıldı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, belediye olarak her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da ilçeye bu güne kadar yapılmamış olan hizmetleri yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.



Bağyurdu ve Armutlu'ya da bilgi evi



Başkan Uğurlu, "İlçemize 2009 yılında mahalle olarak bağlanan Yukarı Kızılca merkezinde bulunan ve atıl durumda olan eski hizmet binasını mahallemizin eski mimari dokusuna uygun olarak bilgi evi amaçlı kullanmak üzere restore edip hizmete sunduk. Daha öncede Ulucak ve Örnekköy Mahallelerimizde bilgi evleri açarak çocuklarımızın hizmetine sunmuştuk. İnşallah en kısa zamanda ise Bağyurdu ve Armutlu Mahallelerimiz de bilgi evlerine kavuşacak" dedi.



Kayıtlar 22-30 Nisan arası



Bilgi evlerinin çocuklarına eğitimlerine katkı sağladığını vurgulayan Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yukarı Kızılca Bilgievi'nde 2 ile 8. sınıf arası öğrencilere uzman öğretmenler eşliğinde; sosyalleşmelerine yardımcı olmak, değerlerimize bağlı yetişmelerine destek olmak, ailelerine kendilerine ve topluma faydalı birey olmalarına katkı da bulunmak, özgüven kazanmalarını sağlamak ve sorumluluk bilincini sağlamlaştırmak amacıyla kayıtlarımız başladı. Kayıtlar, 22-30 Nisan tarihleri arasında Yukarı Kızılca eski hizmet binasında devam edecektir." - İZMİR