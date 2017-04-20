Yukarı Fırat Senfonik Esintiler
...Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Yukarı Fırat Senfonik Esintiler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io