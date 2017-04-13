Yük Treni Miksere Çarptı: 1 Ölü

Hatay'ın Payas ilçesinde yük treninin çarptığı beton yüklü mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Adana'dan İskenderun'a giden yük treni, Yenişehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mehmet Coşkun'un (44) kullandığı 01 ABC 17 plakalı beton yüklü miksere çarptı.



Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından sürücünün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.



İsmi açıklanmayan trenin makinisti ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - HATAY