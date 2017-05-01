Yük Kaldırma Aracının Altında Kalan İşçi Öldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde yük kaldırma aracının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde yük kaldırma aracının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki balık işleme tesisinde çalışan Levent Yılmaz (32), yem taşınması sırasında devrilen yük kaldırma aracının altında kaldı.
112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın cenazesi Değirmenbaşı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
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