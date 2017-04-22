- Yücel İldiz: "Önümüzde 5 final maçı var"



GİRESUN - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonunda değerlendirmede bulunan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Yücel İldiz, zorlu bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, bundan sonraki 5 hafta için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Maçı istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade eden İldiz, "Son derece zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Sahamızda lider ile oynuyoruz kazanma adına her şeyi yapmamız gerekiyordu iddiamızın devamı açısından. Eksiklerimizi vardı ama bu amaçla sahaya çıktık. Hakikatten zorlu bir mücadele oldu. İlk yarıda golü de bulduk, iyi de mücadele ettik. Ancak bir ölü topta adam paylaşım hatasından bir gol yeyince demoralize olduk ve istediğimiz oyunu oynayamaz olduk. Maçı istediğimiz gibi oynayamadık rakibimizde öyle böyle dengeli bir şekilde bitti ilk yarı ama ikinci yarı çok daha iyi mücadele ettik, kazanma adına her şeyi yaptık. Çok stratejik bir müsabakaydı rakip için bir puan da çok önemli ve bu strateji içerisinde oynadılar. Bu nedenle büyük ölçüde orta sahada kitlendi. Çok pozisyonu olmayan bir müsabaka oldu açıkçası. Kazanma adına son adamımıza kadar mücadelemizi yaptık. Önümüzde 5 tane final maçımız var. Bu 5 maçımızı da hep daha iyisini yaparak almaya çalışacağız" dedi.