Yücel İldiz: "Mütevazi Kadromuzda Giresun'da Bir Hikaye Yazmaya Çalışıyoruz"

Girensunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Maçı kaybetsek bizim adımıza çok kötü olurdu" dedi.



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Giresunspor 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Girensunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Adana'da çok zorlu bir müsabaka olacağını biliyordum. Adana Demirspor zorlu bir takım. Geçen hafta Eskişehir'i kendi sahasında sürklase etti. Bu nedenle bu maç bizim adımıza çok daha zor ve önemli bir hal aldı. Burada beraberlik bile işimize yaramazdı. İstediğimiz gibi oyunu forsa etmeye başladığımız dakikalarda yediğimiz gol bizi zor durumda bıraktı. Sonra oyuna hakim olduk, pozisyonlar kazırdık ama oyuna yaptığımız müdahalelerle sonuca gittik. Bu maçı kaybetsek bizim adımıza çok kötü olur. Bir hikaye yazmaya çalışıyoruz Giresunspor'da. Bir iki deplasmanda istediğimiz sonucu alamamıştık. Bu maçı kazanmamız bu açıdan da çok iyi oldu. 10 kişi kalan takım çok daha dirençli hale gelebiliyor. Onun için 11-11 devam etse nasıl olurdu çok bir şey söylemek mümkün değil. 6 tane final maçımız var, Malatya'da bunlardan bir tanesi. Cumartesi günü bizim için çok zorlu geçecek. En iyi savunma önde yapılan savunmadır, biz onu yapmaya çalıştık. Demirspor'un seyircisi müthiş, Adana zor bir deplasman. Tabii ki tedbirli başladık. Ama oyunumuzu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Mütevazi şartlarımızda bir hikaye yazmaya çalışıyoruz, diğer takımların imkanları çok daha fazla. Bu sebeple onlardan daha fazla çalışmak, çaba sarf etmek zorundayız. O nedenle Cumartesi günü bizim için çok çok önemli" şeklinde konuştu. - ADANA