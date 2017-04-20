Ytb Türkiye Stajları" Programının İkincisi Başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl Türkiye Stajları programının ikincisini düzenliyor. Program ile yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar, Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkanı bulacak. Başvurular 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.



YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan gençler, "YTB Türkiye Stajları" programıyla Türkiye ile sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirerek, kurum ve kuruluşları tanıma imkanına sahip olacak. Kariyer planlamasına yardımcı olacak proje, aynı zamanda Türkçe yeterliliklerinin arttırılmasına da katkı sağlayacak.



Temmuz ve ağustos aylarında dört haftalık süreden oluşan staj programına başvurular 15 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecek.



Konaklama masrafları YTB'den



Staj programı için yaklaşık 50 kurum ve kuruluşla iş birliği yapan YTB, öğrencilere bu kurumlarda staj imkanı sunacak. Öğrenciler, bu kurumlar arasından staj için 5 tercih yapacak. Yapılan tercihler arasından YTB'nin belirlediği kurumda staj gerçekleşecek.



İki dönem halinde yapılacak stajlara, öğrenciler istedikleri dönemde dahil olabilecek. Her bir öğrencinin sadece bir dönemden yararlanabileceği stajların ilki 3 Temmuz - 28 Temmuz, ikincisi ise 31 Temmuz - 25 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin Türkiye'de kaldıkları dönem boyunca konaklama masrafları da YTB tarafından karşılanacak.



Kimler başvurabilecek



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği "YTB Türkiye Stajları" programına başvurmak için, son başvuru tarihi itibariyle 18-26 yaş aralığında olma şartı aranacak. Orta öğretimini yurt dışında tamamlamış olanlar ve yurt dışında lisans veya yüksek lisans eğitimine devam edenlerin yararlanabileceği programa, 2016 yılı mezunları da başvurabilecek.



Başvurular "https: //basvuru.ytb.gov.tr/" adresinden yapılacak. Adaylar detaylı bilgiye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.