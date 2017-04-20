Ytb Türkiye Stajları" Programına Başvurular 15 Mayıs'ta Sona Eriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 'Türkiye Stajları' programının bu yıl ikincisini düzenliyor. Program ile yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar, Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkanı bulacak. Başvurular 15 Mayıs 2017 tarihinde son buluyor.



YTB'nin Türkiye Stajları programıyla yurt dışında yaşayan genç Türk vatandaşları, Türkiye ile sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirerek, kurum ve kuruluşları tanıma imkanı bulacak. Kariyer planlamasına yardımcı olacak proje, aynı zamanda Türkçe yeterliliklerinin arttırılmasına da katkı sağlayacak. Temmuz ve Ağustos aylarında dört haftalık sürelerden oluşan staj programına başvurular 15 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecek. Staj başvuruları kabul edilen adaylar, tercih ettikleri kurum ya da kuruluşlardan birine yerleştirilecek.



Staj programı için yaklaşık 50 kurum ve kuruluşla iş birliği yapan YTB, öğrencilere bu kurumlarda staj imkanı sunacak. Öğrenciler, bu kurumlar arasından staj için 5 tercih yapacak. Yapılan tercihler arasından YTB'nin yerleştirmesi ile belirlenen kurumda staj gerçekleşecek. İki dönem halinde yapılacak stajlara öğrenciler istedikleri dönemde dahil olabilecek. Her bir öğrencinin sadece bir dönemden yararlanabileceği stajların ilki 3-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında, ikincisi ise 31 Temmuz -25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin Türkiye'de kaldıkları dönem boyunca konaklama masrafları da YTB tarafından karşılanacak.



Kimler başvurabilir?



TC vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği YTB Türkiye Stajları programına başvurmak için son başvuru tarihi itibariyle 18-26 yaş aralığında olma şartı aranacak. Orta öğretimini yurt dışında tamamlamış olanlar ve yurt dışında lisans veya yüksek lisans eğitimine devam ediyor olanların yararlanabileceği programa 2016 yılı mezunları da başvurabilecek. YTB Türkiye Stajları'na başvuracak genç vatandaşların başvuruları https: //basvuru.ytb.gov.tr/ adresinden online olarak alınacak. Adaylar detaylı bilgiye www.ytb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. - ANKARA